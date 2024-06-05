Правоохоронці евакуювали 23 людини з Вовчанської громади

Поліція допомагає громадянам евакуюватись з прифронтових населених пунктів Харківської області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“5 червня з Вовчанської громади працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП вивезли 23 мирних мешканців”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, ще чотирьох громадян евакуювали із с. Івашки Золочівської ТГ та одну людину з Липецької ТГ.
Поліцейські нагадали, що всі громадяни, які бажають евакуюватися, можуть звертатися на “гарячу лінію” за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.
- З Золочівської громади Богодухівського району на Харківщині місцева влада примусово евакуює всіх дітей на випадок наступу армії Росії.