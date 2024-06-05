Правоохоронці евакуювали 23 людини з Вовчанської громади

Ще чотирьох громадян евакуювали із с. Івашки Золочівської ТГ та одну людину з Липецької ТГ.

Поліція допомагає громадянам евакуюватись з прифронтових населених пунктів Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“5 червня з Вовчанської громади працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП вивезли 23 мирних мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, ще чотирьох громадян евакуювали із с. Івашки Золочівської ТГ та одну людину з Липецької ТГ.

Поліцейські нагадали, що всі громадяни, які бажають евакуюватися, можуть звертатися на “гарячу лінію” за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.