Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем у ЗСУ.

За словами Сирського, для нього є стратегічним завданням трансформація "українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне - зберегти життя наших воїнів".

У засіданні взяли участь начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та командири підрозділів. Робоча група визначила пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслила ключові завдання на всіх рівнях.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ Засідання робочої групи з питань безпілотних систем у ЗСУ

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами. Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку", - розповів Сирський.

Він наголосив, що у планах - покращення логістики, ланцюгів постачання, роботи майстерень, організації звʼязку, підготовки кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницька та експериментальна робота, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників.

"Сили безпілотних систем – це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись. Планую регулярно проводити такі зустрічі. Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - додав головком.