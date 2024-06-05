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Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем і анонсував зміни в ЗСУ

Головком озвучив плани для цього роду військ.

Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем і анонсував зміни в ЗСУ
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів засідання робочої групи з питань безпілотних систем у ЗСУ.

За словами Сирського, для нього є стратегічним завданням трансформація "українського війська у високотехнологічну армію, в якій бійці будуть максимально забезпечені технологіями, що допоможе мати не лише перевагу над ворогом, але й головне - зберегти життя наших воїнів".

У засіданні взяли участь начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та командири підрозділів. Робоча група визначила пріоритети розвитку наземних, морських та повітряних безпілотних систем і окреслила ключові завдання на всіх рівнях. 

Засідання робочої групи з питань безпілотних систем у ЗСУ
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ
Засідання робочої групи з питань безпілотних систем у ЗСУ

"Польові командири, відомі вам за позивними Верес, Мадяр і Ахіллес, мають унікальний бойовий досвід застосування, постачання та налагодження безпілотних систем. Критично важливо мати спільне розуміння подальшого розвитку цих технологій та усвідомлювати виклики, які стоять перед нами. Ми вже бачили вражаючі результати безпілотних систем та команд, що їх застосовують, зокрема і на гарячому Харківському напрямку", - розповів Сирський.

Він наголосив, що у планах - покращення логістики, ланцюгів постачання, роботи майстерень, організації звʼязку, підготовки кадрів, рекрутинг здібних екіпажів у безпілотні підрозділи, дослідницька та експериментальна робота, усунення бюрократичних барʼєрів, зокрема, коли йдеться про списання втрачених безпілотників. 

"Сили безпілотних систем – це рід військ, який в умовах нових викликів та реалій мусить постійно удосконалюватись. Планую регулярно проводити такі зустрічі. Ми будемо гнучкими, динамічними і діятимемо на випередження. Тільки так зможемо збудувати армію майбутнього", - додав головком.

  • У лютому цього року Володимир Зеленський розпорядився створити у Збройних Силах окремий рід сил, який займатиметься дронами.
  • Через три місяці Кабмін нарешті підтримав проєкт президентського указу. Тепер уряд має підготувати відповідний законопроєкт.
  • Детальніше про ці зміни в українських Збройних силах читайте в матеріалі "Безпілотні сили: рід сил, військ і крайня необхідність".
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