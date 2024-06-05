«Легіони світла» розповідають іноземних захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії.

Телепрем’єра документального фільму «Легіони світла» з циклу «Воєнна розвідка України» відбудеться 5 червня на телеканалі ICTV2.

Як ідеться на сайті каналу, стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Міжнародного легіону Головного управління розвідки у складі Сил безпеки і оборони.

Це вже шостий фільм із документального циклу “Воєнна розвідка України”. Робота над стрічкою почалася восени 2022 року.

Автор циклу - військовослужбовець, журналіст, письменник, документаліст Артем Шевченко - зазначив, що фільм буде особливо актуальним тепер, коли в Україні посилено мобілізацію і на вищому міжнародному рівні обговорюють участь іноземних військових формувань країн-союзників в обороні нашої держави.

«Легіони світла» розповідають іноземних захисників і захисниць з Великої Британії, Норвегії, Південної Кореї, Канади, США, Грузії, Польщі, Німеччини і Росії.

Також про їхню участь у спротиві агресії розповідають начальник ГУР Кирило Буданов і начальник штабу Міжнародного легіону ГУР МО України з позивним “Шеф”.

У фільмі на прикладі кількох бойових операцій висвітлюють специфіку та особливості ведення бойових дій українськими розвідниками на морі, у небі та на суходолі.

Прем'єра фільму почнеться о 21.50.