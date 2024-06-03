У Раді пропонують платити кінотеатрам з держбюджету за показ фільмів англійською мовою

Фракція "Слуги народу" провела через гуманітарний комітет парламенту додаткову поправку (№336) до законопроєкту про англійську мову щодо показів фільмів цією іноземною мовою.
Поправка передбачає доручення уряду відшкодовувати кінотеатрам із бюджету сеанси стрічок англійською, а не українською мовою. Про це повідомив у Facebook народний депутат, член цього комітету Володимир Вʼятрович ("Євросолідарність").
"Прямої загрози дублюванню ця поправка не несе, а кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць", – сказав він.
Законопроєкт про застосування англійської мови: до чого тут українська?
- Торік у червні президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №9432 "Про застосування англійської мови в Україні". Його основна мета – підвищити рівень знань англійської серед українців. Дев’ята стаття законопроєкту регулює вживання англійської у сфері культури, в кінопрокаті зокрема. Передбачалося, що з 2025 50% англомовних фільмів кінотеатри демонструватимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами, а в 2027 такі покази мають охопити всі 100% англомовних стрічок. Однак ця поправка викликала критику серед представників галузі та суспільства загалом. Більше – в матеріалі "Кіно мовою оригіналу: сui prodest?".
- Проти обмежень українського дубляжу виступив і уповноважений з питань української мови Тарас Кремінь.
- В липні профільний комітет підтримав законопроєкт без включення спірних норм про обмеження кіно українською. У листопаді Верховна Рада ухвалила його за основу, а от до другого читання поки так і не дійшла.
- У квітні В'ятрович повідомляв, що комітет може повернути поправку про повернення відхилених обмежень на український дубляж кіно. Втім засідання комітету скасували.