У Раді пропонують платити кінотеатрам з держбюджету за показ фільмів англійською мовою

Раніше нардепи пропонували поправку, що передбачала повну відмову від українського дубляжу.

Фракція "Слуги народу" провела через гуманітарний комітет парламенту додаткову поправку (№336) до законопроєкту про англійську мову щодо показів фільмів цією іноземною мовою.

Поправка передбачає доручення уряду відшкодовувати кінотеатрам із бюджету сеанси стрічок англійською, а не українською мовою. Про це повідомив у Facebook народний депутат, член цього комітету Володимир Вʼятрович ("Євросолідарність").

"Прямої загрози дублюванню ця поправка не несе, а кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць", – сказав він.

Законопроєкт про застосування англійської мови: до чого тут українська?