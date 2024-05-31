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​Стрічка “Я, Побєда і Берлін” починає прокат в Австрії

Покази стрічки розпочинаються 31 травня.

​Стрічка “Я, Побєда і Берлін” починає прокат в Австрії
​Стрічка “Я, Побєда і Берлін” починає прокат в Австрії
Фото: Держкіно

Пригодницька комедія “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної починає прокат в Австрії.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Покази стрічки розпочинаються 31 травня.

“Фільм знято за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Стрічка розповідає про молодість музиканта, який вирушає у подорож на своєму старенькому авто. Під час мандрівки він потрапляє у різні пригоди, які змінюють його погляд на життя”, - розповіли в Держкіно.

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  • Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” зможуть подивитись глядачі у Німеччині.
  • Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.
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