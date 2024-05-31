​Стрічка “Я, Побєда і Берлін” починає прокат в Австрії

Пригодницька комедія “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної починає прокат в Австрії.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Покази стрічки розпочинаються 31 травня.
“Фільм знято за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Стрічка розповідає про молодість музиканта, який вирушає у подорож на своєму старенькому авто. Під час мандрівки він потрапляє у різні пригоди, які змінюють його погляд на життя”, - розповіли в Держкіно.
- Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” зможуть подивитись глядачі у Німеччині.
- Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.