​Стрічка “Я, Побєда і Берлін” починає прокат в Австрії

Пригодницька комедія “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної починає прокат в Австрії.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Покази стрічки розпочинаються 31 травня.

“Фільм знято за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Стрічка розповідає про молодість музиканта, який вирушає у подорож на своєму старенькому авто. Під час мандрівки він потрапляє у різні пригоди, які змінюють його погляд на життя”, - розповіли в Держкіно.