Частину приміщень Вишнівецького палацу на Тернопільщині повернули державі

Розгляд справи у суді тривав два роки.

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Національного заповідника “Замки Тернопілля”, в результаті чого Заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Зазначається, що ця будівля є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу.

“Підприємство “Шкіргалантерея” свідомо використовувало документи, які втратили чинність. Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації”, - йдеться у повідомленні Мінкультури.

Розгляд справи у суді тривав два роки.

Вишнівецький палац - це архітектурна пам’ятка 18 століття загальнодержавного значення у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.