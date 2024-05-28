Частину приміщень Вишнівецького палацу на Тернопільщині повернули державі

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Національного заповідника “Замки Тернопілля”, в результаті чого Заповіднику мають повернути будівлю шкіргалантерейної фабрики.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
Зазначається, що ця будівля є частиною пам’ятки національного значення Вишнівецького палацово-паркового комплексу.
“Підприємство “Шкіргалантерея” свідомо використовувало документи, які втратили чинність. Воно протиправно зареєструвало за собою право власності на частину приміщень Вишнівецького палацо-паркового комплексу для подальшого їх відчуження, оскільки перебуває на стадії ліквідації”, - йдеться у повідомленні Мінкультури.
Розгляд справи у суді тривав два роки.
Вишнівецький палац - це архітектурна пам’ятка 18 століття загальнодержавного значення у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.
- 24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, що на Тернопільщині.
- 15 січня Північно-західний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Житомирської області, згідно з яким палац Терещенків на Житомирщині має повернутись державі.