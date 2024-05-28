Генпрокурор: Росія пошкодила і зруйнувала понад 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні

Російські окупанти лише з початку повномасштабного вторгнення пошкодили або зруйнували понад 1062 об'єкти культурної спадщини в Україні.

Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін на слуханнях Комітету з питань культури, науки, освіти та ЗМІ ПАРЄ.

"40 українських музеїв було розграбовано, а десятки тисяч культурних цінностей викрадено. Про реальні масштаби цих злочинів ми можемо лише здогадуватися. Всі ці дії є не лише цілеспрямованим знищенням українського минулого, а й ретельно організованою спробою стерти наше майбутнє", - наголосив Генпрокурор.

Костін повідомив, що наразі здійснюють понад 78 розслідувань щодо воєнних злочинів проти культурної спадщини. Також триває тісна співпраця з міжнародними механізмами правосуддя та країнами-партнерами, зокрема, для розшуку та повернення обʼєктів культурної спадщини.