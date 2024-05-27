Стрічка “Я, Побєда і Берлін” виходить у прокат в Німеччині

Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” зможуть подивитись глядачі у Німеччині.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Пригодницька комедія “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної 30 травня починає прокат у Німеччині.
4 червня у Берліні пройде показ фільму за участі акторів.
Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, вона занурює в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми. Також у стрічці звучить культова музика Скрябіна.
- Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.