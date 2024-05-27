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Стрічка “Я, Побєда і Берлін” виходить у прокат в Німеччині

4 червня у Берліні пройде показ фільму за участі акторів.

Стрічка “Я, Побєда і Берлін” виходить у прокат в Німеччині
Стрічка “Я, Побєда і Берлін” виходить у прокат в Німеччині
Фото: facebook.com/ukrainefilmagency/

Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” зможуть подивитись глядачі у Німеччині.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Пригодницька комедія “Я, Побєда і Берлін” режисерки Ольги Ряшиної 30 травня починає прокат у Німеччині.

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4 червня у Берліні пройде показ фільму за участі акторів.

Стрічка знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, вона занурює в атмосферу 90-х, епоху молодості Кузьми. Також у стрічці звучить культова музика Скрябіна.

  • Українську кінострічку “Я, Побєда і Берлін” в червні зможуть подивитись глядачі ще трьох польських міст.
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