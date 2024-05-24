Перші люди в Європі з’явилися на території сучасної України, - дослідження НАН

У 1970-роках поблизу селища Королево на Закарпатті археологи виявили стоянку первісної людини.

Перші люди в Європі з’явилися на території сучасної України 1,4 мільйона років тому.

Таке відкриття здійснила міжнародна група науковців у межах спільного проєкту Національної академії наук України та Чеської академії наук, повідомила НАН.

Статтю з результатами досліджень опублікував відомий міжнародний науковий журнал "Nature". Серед авторів відкриття – кандидат історичних наук Віталій Усик, старший науковий співробітник сектору експозиції відділу "Археологічний музей" Інституту археології.

Зазначається, що ще в 1970-роках поблизу селища Королево на Закарпатті археологи виявили стоянку первісної людини.

"Отже, археологічна пам’ятка Королево набуває статусу ключової для всієї Європи – як доказ першої хвилі заселення континенту ранніми гомінідами зі сходу чи південного сходу під час теплих міжльодовиків’їв", - йдеться в дослідженні.

Здобуті наукові результати також свідчать про важливість застосування нових методів прикладних наукових досліджень для вивчення минулого. Адже без технологічних можливостей ядерної фізики та геофізики неможливо було б з’ясувати реальний вік кам’яних артефактів зі стоянки Королево.