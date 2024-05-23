"10 років триденної війни": 21 Docudays UA оголосив програму

Фестиваль пройде в Києві з 31 травня по 9 червня.

21 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив повну програму кінопоказів.

Покажуть 62 фільми із 34 країн світу, від Чилі до Тайваню. У програмі — 19 українських стрічок: 10 національних прем’єр і 9 світових. Також заплановані мистецькі інсталяції та дискусійна програма. 21 Docudays UA збере навколо себе понад 150 учасників і учасниць, з яких 25 — гості з-за кордону.

Центральна тема 21 Docudays UA — «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя». Зокрема, фестивальні події стосуватимуться питань переписування історичної пам’яті, циклічності історії, відповідальності воєнних злочинців.

Фестиваль відкриє українська стрічка «Мирні люди» Оксани Карпович.

До програми DOCU/УКРАЇНА увійшло 5 фільмів, що через персональні історії змальовують непростий шлях України до незалежності та її сучасність. У конкурсі: «Фрагменти льоду» Ма-рії Стоянової, «Висота» Максима Руденка, «Трішки чужа» Світлани Ліщинської, «Nice Ladies» Марії Пономарьової та «Все має жити» Тетяни Дородніциної й Андрія Литвиненка.

Програма DOCU/КОРОТКО повернулась у звичному міжнародному форматі. Цьогоріч до кон-курсу увійшло 14 фільмів із 10 країн світу. Серед них — 6 фільмів від українських режисерів і режисерок. Змагаються «Наш дім» Анни Ютченко, «Під знаком якоря» Тараса Співака, «Ска-зання трьох вогнів» Жюльєт Мантонне, «22 квітня 2023 року з 13:05 до 13:11 в Ірпені нічого не відбувалось» Ані На, «Позиція» Юрія Пупиріна, «Гуляю» Дарії Журавель, «Найкрасивіший куточок у світі» Робо Мігали, «Кіоск» Даніеля Стопи, «Інцидент» Білла Моррісона, «Ближнє світло» Нікколо Сальвато, «Чоботи в ґрунті, руки в землі» Кароліни Ускакович, «Мусон Кат-манду» Нґіми Ґелу Шерпа, Testudo Hermanni Дж. Ентоні Сватека та «Нові фасади» Кей Ганна-ган.

У міжнародному конкурсі DOCU/СВІТ представлено 10 повнометражних фільмів, один із яких — український. Це стрічки «Маштат» Соні Бен Слама, «Республіка коників» Деніела Маккейба, «Невгамовна» Джейсона Ґолдмана, «Зачарована гора» Маріам Чачіа й Ніка Фойґта, «Нескін-ченний острів» Кантена Лельґуаша, Екієма Барб’є, Ґієма Коса, «Золоте життя» Бубакара Санґаре, «Більше за травму» Ведрани Прибачич, «Тіло» Петри Селішкар, «Світ очима мого тата» Марти Коварової та «Фрагменти льоду» Марії Стоянової.

Поза конкурсом п’ять програм — це традиційні DOCU/ХІТИ, DOCU/АРТ та DOCU/ЮНІСТЬ, а також особливі: центральна програма «10 років триденної війни, яка триває три сторіччя» та сформована у партнерстві з Тайванським міжнародним документальним фестивалем (TIDF) «Призма суспільства: тайванська документалістика у фокусі».

Серед особливих подій фестивалю — світова прем’єра стрічки «Свідки. Полон вбиває» Ма-рини Рощиної і Тетяни Симон. Це другий фільм із циклу «Свідки», що створений на основі матеріалів «Архіву війни». Також ексклюзивно відбудеться показ добірки короткометражних фільмів «Стратком ЗСУ х Архів війни: фільми з передової». Це дійсно унікальні кадри з нуля, і спеціальними гостями події стануть герої цих фільмів.

Закриє 21 Docudays UA показ «Місії 200» Володимира Сидька. Це тихе, майже відсторонене спостереження, що тримає увагу глядачів/-ок до останньої секунди. Головна героїня фільму призупинила діяльність свого туристичного бізнесу, за власні кошти придбала рефрижера-тор і почала перевозити тіла загиблих військових. Мов міфологічний Харон, вона, долаючи тисячі кілометрів без зупинок і сну, перевозить тих, хто відправляється в останню подорож «на щиті».

Під час церемонії нагородження покажуть також фільми-переможці Doc Alliance Award 2024, які можна буде переглянути під час глядацьких днів 7–9 червня. Повну програму усіх заходів фестивалю можна знайти на сайті Docudays UA.

Про 21 Docudays UA: