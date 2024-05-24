Що шукати на Книжковому Арсеналі: 16 нових видань

«ЖИВІ. Зрозуміти українську літературу». Олександр Михед, Павло Михед

«Видавництво Старого Лева»

Фото: starylev.com.ua Книжка Олександра й Павла Михедів

Плануючи другий сезон подкасту «Станція 451» про класичну українську літературу, Олександр Михед зрозумів, що для нього вона нерозривно пов’язана з історією родини й розповідями батьків — професійних літературознавців і викладачів. Тому подкаст вийшов у форматі діалогу Олександра і Павла Михедів — сина і батька, письменника і літературознавця. Книжка «Живі» створена на основі цих розмов і запрошує в інтелектуальну мандрівку двома століттями української літератури — від історій про життя класиків до бесіди про покоління українців, на чию долю щоразу випадають жахливі випробування.

Видання включає одинадцять розмов про ключові постаті української літератури: Миколу Гоголя, Григора Тютюнника, Валер’яна Підмогильного, Миколу Хвильового, Олену Телігу, Тараса Прохаська, Івана Багряного, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника. Наприкінці є список літератури, рекомендованої до прочитання.

«Битись не можна відступити». Павло Белянський

Видавництво «Vivat»

Книга Павла Белянського

Цю книжку Павло Белянський написав на службі в ЗСУ вже після початку повномасштабної війни. Під час одного сильного обстрілу автор пообіцяв Богові, що поки живий, щодня чесно писатиме про війну.

Герої дуже різні: учитель української мови з Кривого Рогу, установник вікон з Дніпра, бандит із Херсона, водій зерновоза з невеличкого полтавського села, власниця кав’ярні на узбережжі Каховського водосховища, письменник з Києва, зварювальник з металургійного комбінату, автослюсар, колишній студент. Кожен жив своїм життям, але почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Тепер вони — бійці окремого штурмового батальйону ЗСУ. Уже впізнавано, гостро та в’їдливо Белянський розказує про формування підрозділу, перші штурми, визволення сіл і їхніх мешканців, суворий окопний побут, поранення і втрати товаришів, розчарування і важкі випробування. Ця проза приголомшує відвертою та правдивою оповіддю про фронтове життя, але водночас у ній багато світла, віри й любові до світу.

«Свідчення». Вікторія Амеліна

«Видавництво Старого Лева»

Фото: starylev.com.ua Поетична збірка Вікторії Амеліної

«Я вирішила, що таки видам збірку, вона називатиметься “Свідчення”»,— написала українська письменниця, документалістика й документаторка воєнних злочинів Вікторія Амеліна за декілька днів до смерті від ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року. Вона не встигла впорядкувати свою першу поетичну збірку самостійно, але та виходить у світ.

Ці вірші Амеліна взялася писати на початку повномасштабного вторгнення. Спершу вона розсилала їх у чати найближчим людям, а потім постила на фейсбуці — такий метод обрала для рефлексії війни. Це був один з її способів свідчити. Головне відчуття від цих віршів — їх реальність. А пустку, що залишається в серці після прочитання збірки, можна заповнити лише пам'яттю та боротьбою за справедливість.

«Змієві вали. Антологія української фантастики ХІХ–ХХІ століть» (упоряд. Володимир Аренєв)

Видавництво «Vivat»

Упорядник Володимир Аренєв

Цю книжку чекали, напевно, всі фанати української фантастики. Адже це одна з перших антологій, що демонструє тяглість української фантастичної традиції від ХІХ до ХХІ століття: від Франка до Кідрука, від міфологічних основ до космічних глибин. Упорядник намагався зробити її максимально близькою та зрозумілою сучасному читачеві, тому творів сучасних авторів тут значно більше, ніж тих, хто закладав підвалини нашої фантастичної традиції або писав у радянські часи. Також тут чимало соціальної і політичної фантастики – і це не дивно, якщо врахувати, що формувалась збірка в часи повномасштабного вторгнення.

Окрім художніх текстів, антологія містить великий есей — путівник, який допоможе зорієнтуватися у численних жанрах та творах української фантастики. Для цього видання Олександр Продан створив 20 повносторінкових ілюстрацій та кілька заставок до трьох частин есею. Частину прибутку від продажів буде передано для виготовлення маскувальних сіток.

«Хеві-метал». Фоззі

«Видавництво Старого Лева»

Нова книга музиканта гурту «Танок на Майдані Конґо»

Нова книга музиканта гурту «Танок на майдані Конґо», журналіста й письменника Олександра «Фоззі» Сидоренка про життя за лаштунками шоу-бізнесу і спроби одного хлопчика скористатися своїм єдиним шансом.

Співак-початківець Іван Майборода перемагає на пісенному конкурсі й здобуває омріяну славу: його впізнають на вулиці, запрошують на численні ефіри, він навіть має продюсера. От тільки у світі шоу-бізнесу жорсткі правила, а охочих здобути місце під сонцем багато. Реальність зовсім не така, як уявлялось. Чи вдасться талановитому хлопцю реалізуватись і не втратити себе?

«Набої для розстрілу». Гелій Снєгірьов

Видавництво «Комора»

Гелій Снєгірьов. «Набої для розстрілу»

У 1930 році під виглядом «викриття й ліквідації СВУ» винесли вироки 45 українським інтелектуалам. Це стало тільки початком хвилі репресій, коли радянські спецслужби нищили цвіт української інтелігенції, зокрема тих її представників, що відігравали провідну роль в національному відродженні 1920-х.

У 1977 році, коли українська інтелігенція знову зазнавала переслідувань, талановитий кінематографіст і письменник Гелій Снєгірьов насмілився опублікувати за кордоном свою лірико-публіцистичну розвідку «Набої для розстрілу (Ненько моя, ненько…)». У ній він показує, що «справу СВУ» сфабрикували, аби дискредитувати українських інтелектуалів й обґрунтувати гоніння й репресії. За це автор поплатився здоров’ям і зрештою життям — був замордований кадебістами в 1978 році.

Перевидання включає розширену передмову українського кінознавця Сергія Тримбача, яка вводить читача в контекст 1930–1970-х років, а також містить коментарі й післямову наукового редактора — доктора історичних наук Юрія Шаповала.

«Проростання». Таня Стус

Видавництво «Yakaboo Publishing»

Доросла книга дитячої письменниці

Дорослий роман від Тані Стус — дитячої письменниці, психологині, літературознавиці, авторки й тренерки освітніх проєктів, громадської активістки.

Книга витончено поєднує медитативний та іронічний стиль. Відображає різні аспекти життя молодої жінки, її стосунки з країною, історією, пошук ідентичності й взаємини з чоловіками. Авторка переносить читача у світ спогадів, мандрівок через час і простір, де слово проростає у відчуттях, спостереженнях і роздумах. Це не лише розповідь про минуле, але й спроба зрозуміти себе та своє місце в сучасному світі.

Книга виходить у видавничій серії сучасної української прози «Серед Своїх».

«Пісня відкритого шляху». Артем Чех

Видавництво «Meridian Czernowitz»

Фото: MERIDIAN CZERNOWITZ Пісня відкритого шляху

Роман про пригоди українця в роз’ятреній громадянською війною Америці. А також про пошуки ідентичності.

Артема Чеха знають завдяки збірці «Точка нуль» і роману «Хто ти такий?», екранізованому 2022-го. Нині Артем боронить Україну в лавах ЗСУ. Ідея нового роману, названого на честь поеми Волта Вітмена, прийшла до автора несподівано й захопила його відразу.

Після Кримської війни 1853–1856 доля заносить українського селянина й колишнього кріпака Гната Ружськовського за океан — до Америки. Тим часом у США починається криваве громадянське протистояння між рабовласницьким Півднем й індустріальною Північчю, яка виступала проти рабства. Гнат приєднується до лав останньої і знаходить собі товариша — Сема, такого самого колишнього раба, яким він був колись на далекій батьківщині. Герої разом подорожують величезними просторами Америки, шукаючи себе в новому світі.

«Рідні землі. Історія Європи через особисте сприйняття». Тімоті Ґартон Еш

Видавництво «Vivat»

Книга відомого британського історика та письменника Тімоті Ґартона Еша

Книга відомого британського історика, журналіста, письменника, у якій він розповідає історію тріумфів і трагедій післявоєнної Європи. Спираючись на факти, спомини, щоденникові записи, уривки розмов з лідерами європейських країн і пересічними людьми, автор роздумує над відповідями на актуальні питання: Яка сьогодні сучасна Європа? Чи легко бути європейцем у сучасному світі? Куди рухається цей континент і яке майбутнє чекає на нього? Чи можливі нові залізна завіса й конфронтація між європейськими народами? Окреме місце у книзі історик відводить російсько-українській війні.

Книжка стане в нагоді всім, хто прагне розібратися в сучасній європейській політиці та зрозуміти зв'язки між подіями останніх десятиліть. Автор уникає складної термінології та пропонує доступне пояснення політичних процесів у сучасній Європі. За цю роботу історик став лауреатом Lionel Gelber Prize 2024; усю свою винагороду (50 тисяч канадських доларів, або 1,5 млн грн) задонатив на ЗСУ.

«Свято цапа». Маріо Варгас Льйоса

Видавництво «Фабула»

Історично-політичний роман від нобелівського лауреата

Історично-політичний роман від перуанського нобелівського лауреата з літератури критики й читачі визнали одним із кращих у світовій літературі.

Автор переносить читача у Домініканську Республіку, зображуючи вбивство диктатора Рафаеля Трухільйо та досліджуючи його наслідки через кілька поколінь та сюжетних ліній. Перша лінія зосереджується на Уранії Кабрал – жінці, яка повертається на батьківщину після тривалої відсутності, щоб відвідати хворого батька. Вона пригадує події юності і відкриває давню таємницю родичам. Друга лінія описує останній день життя Трухільйо, його взаємодію з найближчим оточенням, до якого колись належав батько Уранії. Третя сюжетна лінія розповідає про вбивць Трухільйо, багато з яких були його колишніми прихильниками.

Автор малює калейдоскопічний образ диктаторської влади, досліджує теми пам'яті та корупції, їх зв’язок з мачизмом та сексуальними збоченнями в суворо ієрархічному суспільстві з чіткими гендерними ролями; майстерно поєднує вигадані елементи та історичні події, створюючи глибокий і насичений наратив, що тримає у захопленні до останньої сторінки.

«Карпати. Коротка історія мандрів». Ірина Пустиннікова

Видавництво «Локальна історія»

Фото: report.if.ua Путівник, написаний журналісткою

Унікальний путівник, написаний журналісткою, краєзнавицею та мандрівницею Іриною Пустинніковою, розкриває таємниці та красу мальовничого регіону.

Протягом цієї подорожі читачі спробують лікувальну воду «Нафтуся» в Трускавці, проїдуться до Славська потягом «Нарти-дансинґ-бридж», підкорять найвищу гору України, аби насолодитися розкішними краєвидами, попередньо зупинившись на полонині Заросляк. Десь дорогою вони зіграють у теніс в Микуличині та потаборують з пластунами поблизу Осмолоди. Також матимуть можливість відвідати лікувальний заклад Тарнавського в Косові для зміцнення здоров'я та покращення душевного стану. І хто знає, можливо, їм пощастить зустріти Івана Франка чи Михайла Коцюбинського у Криворівні. А, повертаючись додому, вони обов'язково прихоплять з собою ементаль з полонини Квасівський Менчул, щоб зберегти атмосферу й пам’ять про захопливу подорож.

«Книга для дітей». А. С. Баєтт

Видавництво «Темпора»

Роман увійшов у шортліст Букерівської премії 2009 року

Цей роман британської письменниці увійшов у шортліст Букерівської премії 2009 року.

У розквіт вікторіанської епохи дитяча письменниця Олів Велвуд розповідає казки своїм дітям. Кожна казка — це алегорія, що відображає складні перетворення епохи, що передувала Першій світовій війні. Через історії про пригоди чарівних звірят і дітей авторка розкриває складність моральних виборів, соціальну нерівність і військові конфлікти. А далі діти виростають, шукають шлях у житті й змушені стикатися зі своїми проблемами та трагедіями.

Золотий вік залишився в минулому, і на зміну йому прийшли страйки, убивства й безглузде руйнування. І, звичайно, Перша світова війна матиме значний вплив на героїв цього роману. Армії формуються, солдати марширують, а лідери самовдоволено вітають себе і святкують з шампанським, вірячи, що все закінчиться до Різдва (принаймні так казали). Історичні події, політика, досягнення культури й мистецтва переплетені й взаємопов'язані в цій книзі, а реальні особи діють тут поряд з вигаданими.

«Те, що видно звідси». Маріана Лекі

Видавництво «Vivat»

Філософський роман німецької авторки

Філософський роман-роздум німецької авторки оповідає про абсурдність життя і смерті, а також про різноманітне й часом недоречне кохання. Це історія про горе, яке змінює життя однієї дівчинки й цілої громади, і про пошук себе в цьому великому дивному світі.

У невеликому німецькому селі Вестервальд старій жінці Сельмі втретє наснився окапі, і мешканці знають, що цей сон віщує смерть. Проте невідомо, кого саме це торкнеться. Оптик, який десятки років тримав у таємниці своє кохання до Сельми, нарешті вирішує зізнатися в почуттях. Мати Луїзи, Астрід, шукає спосіб розлучитися з її батьком, щоб піти до власника кафе-морозива. Але смерть, що станеться, не розіб'є їхні серця так сильно, як серце Луїзи, онуки Сельми.

Проза Маріани Лекі зачаровує багатошаровістю, торкається найглибших струн душі й викриває потаємні страхи і бажання, притаманні кожному з нас.

«Катананхе». Софія Андрухович

Видавництво «Komubook»

Четвертий роман Софії Андрухович

Завдяки романам «Фелікс Австрія» та «Амадока» Софія Андрухович міцно увійшла в канон сучасної української літератури. «Катананхе» — четвертий роман письменниці, який народився з ідеї написати збірку «дуже легковажних оповідань». Та згодом авторка зрозуміла, що її твір набуває все більш серйозного характеру.

Події в романі розгортаються за декілька років після завершення війни, що присутня в романі як спогад. Вона окреслює ситуацію чи почуття персонажів так, щоб можна було прочитати поміж рядків причини людських вчинків. У центрі сюжету — звичайнісінька сім’я; Леся, Олекса, їхня донька-підлітка Тая і собака Діна. Вони живуть у київській багатоквартирній панельці із заквітчаними клумбами перед під’їздами й тісними балконами. Та в повсякденне життя родини вривається вихор надмірної пристрасті, що повністю перевертає все: звички, взаємні почуття й навіть уявлення про себе. Оповідь на початках здається буденною, але з кожним новим абзацом вона закручується, немов пружина, обростає напругою та за якісь кількадесят сторінок уже несеться на читача нестримною лавиною, що заледве дозволяє перевести подих.

«Потяг прибуває за розкладом». Марічка Паплаускайте

Видавництво «Лабораторія»

Історія людей і залізниці

На боковому табло центрального вокзалу в Києві світяться жовтим назви міст: Керч, Мелітополь, Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Севастополь, Євпаторія. Потяги до цих міст поки що не їздять, але про них памʼятають, чекаючи нагоди повернути сполучення. Укрзалізниця не лише встояла в час війни, але й стала головною артерією, яка рятує життя, впливає на долі, привозить світових політиків і всіляко заважає ворогу знищити українську державність.

Саме Укрзалізниці присвячена ця книжка. Для її написання журналістка Марічка Паплаускайте проїхала потягами понад вісім тисяч кілометрів і провела 40 інтерв’ю. Спогадами з авторкою ділилися пасажири, провідниці, начальники поїздів і станцій, чергові вокзалів, касирки, прибиральниці й машиністи, менеджери й управлінці найвищого рівня. Передмову до видання написав британський актор, письменник, режисер і пасажир Укрзалізниці Стівен Фрай.

10 % від вартості кожного примірника перерахують у фонд «Залізна родина» на реабілітацію поранених і підтримку сімей загиблих залізничників.

«Усі мої тривожні дзвіночки». Євгенія Бабенко

Видавництво «Vivat»

Авторка роману запрошує читачів поринути у світ вісімнадцятирічної Христини й пережити разом з нею нелегкий період адаптації до дорослого життя, який знайомий кожному зі студентських років. Дівчина опинилася в новому місті, де може нарешті відчути свободу, подорослішати, зануритися у студентське життя, навчитися будувати справжню дружбу і знайти кохання. Перед нею постають перші дорослі виклики, досягнення, розчарування, пошук балансу між роботою та навчанням. Однак те, що іншим здається звичайним, для Христини стає справжнім випробуванням. Вона носить у собі тягар таємниці з минулого, що робить її історію ще більш зворушливою та змушує співпереживати, бажаючи їй звільнитися від внутрішніх обмежень і знайти гармонію.

Ця щира розповідь надихає і дарує надію всім, хто бореться з тінями минулого, нагадуючи, що зцілення завжди можливе.