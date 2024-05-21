Гелій Снєгірьов. «Набої для розстрілу». Уривок

LB.ua публікує уривок із роману про Всеволода Ганцова – українського мовознавця й лексикографа, члена Харківської правописної комісії й автора розділу «Фонетика» в проєкті українського правопису (1926). Засуджений у справі «СВУ» до 8 років позбавлення волі.

Лірико-публіцистична розвідка «Набої для розстрілу (Ненько моя, ненько…)» — це приголомшливе розслідування Гелія Снєгірьова, в якому автор доходить висновку: справу «СВУ» було сфабриковано радянськими спецслужбами, щоб дискредитувати українських інтелектуалів та обґрунтувати гоніння та репресії. За це автор поплатився здоров’ям і зрештою життям.

Навесні 1930 року у Харківському оперному театрі відбувся судовий процес над учасниками «Спілки визволення України». Їх — провідних українських інтелектуалів, культурних і громадських діячів — звинуватили в антирадянській діяльності і засудили до ув’язнень. Та чи існувала насправді «СВУ»?

Видавництво “Комора” перевидало документальний роман-розслідування «Набої для розстрілу» режисера й письменника Гелія Снєгірьова, написаний у 1970-х. У ньому йдеться про вироки 45 українським інтелектуалам у 1930 році.

Одержав він у справі «СВУ» 8 років, а просидів загалом — 21 рік. Спершу йому продовжили строк — подвоїли. Випустили в 1947 році. Він подався до Москви, прийшов до Інституту мовознавства Академії наук. Його обіймами зустріли світочі радянської лінгвістики Виноградов і Аванесов:

— Ми вчимося на ваших працях! Кожна ваша найменшенька стаття — це докторська дисертація! Ми негайно беремо вас до себе в інститут!

Та… на другий день вони ховали очі, матюгалися лінгвістично в безсилій люті…

— Пробачте, Всеволоде Михайловичу, — нічого не можемо…Стіна! На вашому імені — табу.

Він оселився десь під Москвою, намагався шукати правду. Його вислали. Потім знову судили — за віщо? Не шукайте відповіді — і відправили досиджувати до двадцять одного року…

Всеволод Михайлович Ганцов пройшов за його власним підрахунком 40 (сорок!) тюрем і таборів. Жорстокого поводження не пам’ятає. Замовчав у розмовах зі мною, вирішив назавжди забути? Не думаю. Як співставляти його дані з матеріалами «Архіпелагу ҐУЛАҐ»? Не знаю. Щастило, певне, Всеволодові Михайловичу.

Фото: "Комора" Фото з судового засідання

Він пригадує навіть таке. Починаючи з Соловків, їм, політичним, видавався «політпайок»: 600 грамів хліба в день, 35 — цукру, приварок. І політпайок той ішов за арештантом: переводили в іншу тюрму — пересилали «атестат»; в Кемі, наприклад, політичних разом із Ганцовим було всього кілька чоловік, і окремої кухні для них не тримали, так вони домовили жінку, яка їм варила й приносила в окремій каструлі. І йшов той пайок десь аж до 1935 року. Про подібне, про політпайки в радянській системі тюрем 30-х років, я ніколи ні від кого не чув. О. Солженіцин згадує в «Архіпелазі» політпайок, але то ж одразу після революції, напочатку 20-х років. Але Всеволод Михайлович розповідає впевнено.

Щастило? І слава Господу.

Їм же, політичним, на політпайку видавалися цигарки. І належало здати стільки викурених мундштуків, скільки одержав цигарок, — аби не використав «зек» той квадратик паперовий для змовницького листування. Траплялося, поринувши в мрійне камерне забуття, курець жбурляв недокурок в парашу, а потім змушений був під дружні насмішки співкамерників виловлювати підзвітний документ з нечистот, обтирати його й висушувати…

Багатющу бібліотеку В. М. Ганцова батьки його перевезли з Києва після його арешту до себе в Чернігів. У війну будинок згорів. Бібліотека й архіви загинули.

Остаточно звільнений у 1956 році, Всеволод Михайлович брав участь у Всесоюзному з’їзді мовознавців в Ужгороді як почесний гість; не було на з’їзді учасника, який не підійшов би потиснути йому руку, промовити теплі слова:

— Ви — наш воскреслий із мертвих навчитель!

— Ми виховуємо себе на ваших працях!

У президії з’їзду він сказав головуючому Микиті Іллічу Толстому — главі радянської лінгвістики, онукові Льва Толстого:

— От — уперше сиджу в президії…

— Зате дивіться, — відказав той, — як вас усі люблять! Чомусь один Білодід вас не любить.

Про Білодіда — розповім зараз. А діалог цей у президії виник після того, як Ганцов блискуче виступив із зауваженнями з приводу якогось важливого дослідження і йому влаштували п’ятихвилинну овацію; М. І. Толстой тут-таки підбіг до трибуни, обійняв розчуленого, в сльозах промовця, повів до президії і всадовив поруч себе:

— Радий, невимовно радий, Всеволоде Михайловичу, вашому тріумфові!

Та скільки після того тріумфу не намагалися колеги, учні й шанувальники Ганцова витягти його з Чернігова в Київ, взяти до інституту мовознавства української Академії наук — нічого не вийшло. Повстав проти того академік Білодід Іван Костьович, «глава» української лінгвістики, нинішній віцепрезидент АНУРСР, типовий каґебіст від науки і науковець від КҐБ. Відомий Іван у вченому світі тим, що має особливий нюх, собаче верхнє чуття на варті уваги праці опальних науковців, на титульній сторінці яких (праць) можна без усякого риску й труду вклеїти своє власне співавторське ім’я: «Академік І. К. Білодід». Не хоче зізнаватися Всеволод Михайлович, посміхається й уникає відповіді, — але було, натякав Іван, що непогано б удвох видрукувати дещицю з колишніх відкриттів «українського Шахматова»…

Лишився Всеволод Михайлович у Чернігові. Мешкає в однокімнатній квартирі з племінницею покійної дружини. Дружина Ганцова — теж співробітниця ВУАН на кінець 30-х років, теж філолог (слухала у Львові лекції Грушевського й Франка), теж заарештована у справі «СВУ» і не відібрана на процес, засуджена й загинула в таборі… Одержує Ганцов 52 карбованці пенсії — з розрахунку зарплатні бухгалтера ліспромхозу, місця, що його посідав професор на засланні; з племінницею покійної дружини довелося зареєструвати шлюб, інакше, після його смерти її викинуть з квартири… Ось адреса В. М. Ганцова: Чернігів — центр, вул. Леніна, 35, кв. 154.

Ще розповів Всеволод Михайлович, що тоді, в 1930-му, оборонець відібрав з його архівів дев’ять його праць: частина опублікованих, як «Класифікація українських говорів» і «Характеристика поліських дифтонгів», а шість — рукописи, єдині примірники, частково незакінчені. Праці ті були прилучені до справи для доказу наукової корисності підсудного. В 1960 році він звернувся до прокуратури з проханням повернути йому рукописи. Прокуратура відправила його до архіву КҐБ. Там підняли справу, винесли йому перев’язані запилені теки — рукописи виявилися на місці, всі дев’ять цілі. І — відмовили.

— Я ж їх ось тримаю в руках, ці свої рукописи — єдині, яких тепер мені вже не поновити.

Відмовили.

— Адже в мене їх брав оборонець, щоб з їхньою допомогою довести, що я не шкідник ніякий, а людина науки!

Відмовили. Знову звернувся до прокуратури, ще кудись писав — відмовили…

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Гелій Снєгірьов – (за паспортом Євген) народився в 1927 році в Харкові, навчався на акторському факультеті Харківського театрального інституту. Працював на «Укркінохроніці» режисером, завідувачем сценарного відділу, головним редактором. Фільмував несанкціонований мітинг у 1966 році у Бабиному Яру, де виступали Іван Дзюба, Віктор Некрасов. За це його понизили на посаді, вимагали публічно засудити Некрасова, вигнали з партії, позбавили права друкуватись і працювати кінорежисером. Коли Снєгірьов дізнався, що його мати, яку визнали “ворогом народу”, свого часу донесла на молодих ватажків «СВУ» до ЦК комсомолу, він вирішив дізнатись, яку роль у судилищі вона відіграла і чи дійсно вона мусила свідчити проти своїх друзів. Це розслідування лягло в основу роману «Набої для розстрілу».