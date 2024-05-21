Лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе стала Тетяна Трощинська

Цього року всі три фіналістки премії були жінками.

Шостою лауреаткою Премії імені Георгія Ґонґадзе стала журналістка “Суспільного”, продюсерка, радіоведуча Тетяна Трощинська.

Про це йдеться на сторінці премії.

“Журналістика - це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо - чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, в не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність”, - зазначила Трощинська під час отримання відзнаки.

Цього року фіналістками Премії Ґонґадзе також стали засновниця розслідувальної агенції “Слідство.Інфо” Анна Бабінець та головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Церемонія нагородження відбулася за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.