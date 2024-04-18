Журналістки "Суспільного", "Слідства.інфо" та Kyiv Independent увійшли до фіналу Премії Ґонґазде

Капітула Премії імені Георгія Ґонґадзе визначила короткий список номінантів на здобуття відзнаки за 2024 рік. До нього ввійшли журналістки "Слідства. Інфо", "Суспільного" та англомовного медіа The Kyiv Independent.

Список фіналістів повідомили організатори премії. Перша фіналістка – журналістка-розслідувачка Анна Бабінець. Вона керує розслідувальною агенцією "Слідство.інфо".

Бабінець – регіональна редакторка мережі розслідувачів Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). У 2014 разом з колегами заснувала ініціативу YanukovychLeaks. Співавторка міжнародного проєкту Panama Papers, який відзначили Пулітцерівською премією у 2017 році в номінації "Роз’яснювальна журналістика".

Друга фіналістка – Ольга Руденко – головна редакторка та засновниця видання The Kyiv Independent. У 2016 році стала редакторкою Kyiv Post, мала публікації у низці провідних міжнародних видань. У 2021 році новий власник Kyiv Post призупинив роботу редакції, після чого журналісти запустили The Kyiv Independent – англомовне видання про Україну. У 2022 редакція TIME визнала Ольгу Руденко лідеркою наступного покоління.

Третя фіналістка, Тетяна Трощинська, є директоркою департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному", продюсерка суспільно-політичного токшоу "Новий відлік", журналістка "Громадського радіо", ведуча "Радіо Культура". З 2018 до 2024 була головною редакторкою "Громадського радіо".

Оголошення лавреатки премії відбудеться 21 травня – в день смерті журналіста і засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе.

До Капітули Премії імені Георгія Ґонґадзе цього року ввійшли: дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця мовлення "Голосу Америки" у Східній Європі Мирослава Ґонґадзе, президент Українського ПЕН, філософ, письменник і журналіст Володимир Єрмоленко, журналістка, співзасновниця видання "Українська правда" Олена Притула, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук, меценатка Премії Ґонґадзе Марина Дерепа, лауреат Премії Ґонґадзе-2024 Богдан Логвиненко, лауреатка Премії Ґонґадзе-2021 Мирослава Барчук і культурна менеджерка та креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

Претендувати на премію можуть журналісти, віддані принципам та цінностям незалежної журналістики. Також критеріями є інноваційність; суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища загалом; створення матеріалів, що привели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні. Претендувати на премію можуть лише журналісти, які працюють в Україні і які протягом останніх п'яти років лишалися в професії.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Заснована у 2019 році Українським ПЕН у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянською бізнес-школою та виданням "Українська правда". Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023). У 2022 році також Спецвідзнаку посмертно отримав фотожурналіст Макс Левін.