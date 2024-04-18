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Росіяни намагаються захопити Часів Яр і закидають місто КАБами, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація навколо міста складна. Ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку.

Росіяни намагаються захопити Часів Яр і закидають місто КАБами, - ОСУВ "Хортиця"
Часів Яр, наслідки обстрілів (архівне фото)
Фото: Макс Требухов

Російська армія продовжує спроби захопити Часів Яр на Донеччині, закидає місто керованими авіабомбами, використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку. Ситуація навколо міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють ситуацію. Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - сказав Волошин.

Він також розповів, що ворожі штурмові групи заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують за підтримки дронів розвідувального й ударного типу.

"Зараз ворог також закидає місто Часів Яр КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру... У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - розповів Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" також зазначили, що тактика росіян полягає у "зрівнюванні населених пунктів із землею", повноцінному знищенні та взятті під контроль "купи пилу".

  • Захопивши Часів Яр, ворог отримує можливість атакувати Костянтинівку та Дружківку. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Часів Яр. Часу обмаль".
  • Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
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