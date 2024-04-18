Пошук технічних спеціалістів під час війни: 4 ключових фактори

В Україні кадровий голод усюди: від ЗСУ до всіх галузей бізнесу. В близькій мені сфері Military Tech нестача технічних фахівців особливо помітна. Радіоінженера можна шукати пів року — і без результату! Але все ж знаходити та, що головне, залучати спеціалістів реально. Для цього треба сфокусуватися на 4 факторах. Яких?

Фото: Міністерство оборони України

Спочатку — трохи контексту. За останній час ситуація на ринку технічних фахівців будь-якого профілю (не тільки MilTech) кардинально змінилась. Якщо кілька років тому в активному пошуку знаходилося 10% людей і третина була готова розглянути цікаві пропозиції, то зараз ці показники впали майже до нуля. Причин чимало. З одного боку, в Україні не так і багато технарів. Кар’єрні перспективи у цій галузі довгі роки були невисокими, а тому й технічна освіта була непопулярною. З іншого боку, з початком повномасштабної війни багато спеціалістів пішли на фронт або виїхали з країни. При цьому швидко опанувати професію неможливо. Для навчання інженера недостатньо курсів на 2-3 місяці — потрібні роки для здобуття фундаментальних знань.

Через це рекрутинг технічних фахівців під час війни стає викликом для будь-якого HR-спеціаліста чи керівника бізнесу. Мало знайти експерта — важливо ще переконати його обрати вашу компанію. В MilTech, де бум виробництва, обслуговування та ремонту складного обладнання, це відчувається дуже сильно. Тож з огляду на практику нашої компанії ми виокремили кілька факторів, які допомагають привернути увагу технарів:

1. Умови співпраці. Мова не лише про зарплатню (хоча і тут багато фахівців очікують підвищення у 20-30% у порівнянні з наявним роботодавцем). Великого значення набула нефінансова мотивація, зокрема підтримка у складні часи. Наприклад, багато кандидатів цікавляться, чи надає компанія зарядні станції або старлінки на періоди відключень електрики. Також бізнес може допомагати з переїздом до безпечних регіонів чи облаштовувати навіть прямо в офісах тимчасовий прихисток для тих, чиє житло пошкоджено після російських атак.

2. Плани розвитку. Складно говорити про стабільність у часи війни. Та кандидати все одно хочуть розуміти, як бізнес бачить себе у перспективі. В тій же MilTech це справді важливо. Адже багато хто підсвідомо чи ні сприймає цю галузь як таку, яка актуальна лише до Перемоги. Тож варто демонструвати довгострокові плани. Якщо ви виробляєте ті ж дрони для фронту, то у мирному житті зможете «перекваліфікувати» цю техніку, наприклад, для сільського господарства. Ну, або ж у вас є дійсно довгі державні контракти, тому робота буде завжди.

3. Висока експертиза. Зазвичай технарі — це люди, які люблять свою справу. І їм не байдуже, з чим та з ким працювати. Тому вам варто продемонструвати з усіх боків рівень вашої компанії. Насамперед розкажіть, яку техніку використовуєте та як. Зараз добре спрацьовує, коли це не просто унікальне, а ще й корисне для фронту обладнання. Адже це показує корисність вашої діяльності для України. Також розказуйте про підготовку команди. Технічні експерти хочуть знаходитись в колі однодумців та говорити з колегами та керівництвом однією мовою.

4. Бронювання. В бізнесі, який пов’язаний з оборонними задачами, це питання є актуальним. Проте тут декілька тонкощів. По-перше, багато людей не до кінця розуміють механізми. Тобто вони не знають, що треба сходити до ТЦК, пройти ВЛК й актуалізувати дані. Для декого це небажаний сценарій. Бо незрозуміло, що буде після завершення бронювання — і ті ж радіофізики дуже потрібні в ЗСУ... По-друге, з прийняттям закону про мобілізацію ситуація змінюється дуже динамічно. Тож вам варто щільно відстежувати нововведення в бронюванні.

Звичайно, лише цим поради з найму технічних фахівців не обмежуються. І в кожній конкретній ситуації можуть бути свої нюанси. Наприклад, якщо ви спілкуєтесь із кандидатом-ветераном, який має бойовий досвід використання технічних знань, важливо звертати увагу на додаткові фактори. Для таких людей багато значить можливість навіть із цивільної позиції допомагати побратимам на передовій. Плюс колишні військові цінять пряму, відверту, але поважну комунікацію та точність окреслення завдань і зон відповідальності. Все це підвищує вмотивованість потрібного вам фахівця приєднатися саме до вашої компанії.