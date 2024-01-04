В середньому на кожну вакансію до Сил оборони на рекрутингових сайтах налічується 9 відгуків

Наприкінці 2023-го року Міноборони почало кампанію з рекрутингу фахівців до війська. Для цього міністерство уклало угоди із чотирма компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Проєкт отримав позитивну реакцію у суспільстві і набирає обертів - люди активно відгукуються на вакансії. Маємо зараз в цілому понад 17500 відгуків. Це в середньому 9 відгуків на одну вакансію. Кількість відгуків зростає на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що наступні місяці ми матимемо відчутну позитивну динаміку – мова йде про тисячі залучених людей. Окрема подяка компаніям-партнерам, які безкоштовно для Міноборони проводять власні інформаційні та рекламні кампанії проєкту рекрутингу”, - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Загалом 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розміщують свої оголошення на профільних ресурсах, актуальних вакансій наразі 1847.

Також організували навчання для кадрових служб військових частин.

Зараз триває підготовка до запуску Агенції рекрутингу Міноборони.

Такий рекрутинг базується на підписанні контракту до кінця особливого періоду, при цьому людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Також контракт має низку переваг щодо соціального забезпечення.

Зараз Міноборони співпрацює із Lobby X, Work.ua, robota.ua та OLX Україна.

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