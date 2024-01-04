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Зброю, термін придатності якої закінчується або закінчився, слід віддати ЗСУ, а не знищувати, - Бен Годжес

Годжес додав, що питання терміну придатності ракет для ATACMS є “відмовкою”.

Зброю, термін придатності якої закінчується або закінчився, слід віддати ЗСУ, а не знищувати, - Бен Годжес
Фото: EPA/UPG

Якщо термін придатності зброї закінчується або закінчився, вона все ще може бути придатною для використання. Її слід не знищувати, а віддати Україні, оскільки ЗСУ довели свою надзвичайну інноваційність та вправність в інтеграції всієї отриманої зброї та її ефективному використанні. 

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявив екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

“Єдине, що заважає нам надати цю зброю, ці можливості, - це наша політична воля”, – сказав Годжес, який зараз є старшим радником НАТО з питань логістики.

Годжес додав, що питання терміну придатності ракет для ATACMS є “відмовкою”.

Він також зазначив, що “немає жодної зброї чи платформи, яка б змінила ситуацію” на полі бою.

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“Йдеться про поєднання повітряних, наземних і морських сил, але, безперечно, першими в моєму списку будуть ракети дальньої дії, щонайменше 300 кілометрів. Отже, це ATACMS і Taurus”, – зауважив Годжес.

На думку військового,в такому випадку “жоден російський штаб, жодна російська артилерійська установка, логістика не будуть у безпеці”. Це стосується і кораблів у Криму та авіабаз, як і пускових платформ для “шахедів”.

Бен Годжес повідомив, що США та ФРН могли б заявити, що хочуть, аби Україна виграла цю війну, і це в їх стратегічних інтересах. Це було б найважливішим внеском в успіх України.

Також такі заяви відкрили б ворота для матеріальної допомоги, якої потребує Україна, і надішле потужний сигнал Росії, що Захід продовжить підтримку України.

Таким чином Росія зрозуміє, що їхня стратегія війни на виснаження зазнає краху.

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