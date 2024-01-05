Українські бійці відбили низку російських штурмів на чотирьох напрямках фронту, - Генштаб

Зокрема, 19 атак - на Авдіївському і 15 - на Мар’їнському.

Українські бійці відбили низку російських штурмів на чотирьох напрямках фронту.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Авдіївському наші захисники відбили три атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 - поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському Сили оборони відбили 7 атак в районі Синьківки Харківської області. А на Бахмутському - 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Загалом упродовж доби відбулось 56 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 ракетні та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб.

У Генштаб зазначили, що у ніч на 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наша ППО знищила 21 ворожий дрон.

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 січня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Вовківка Сумської області; Гатище, Бочкове, Дворічанське Харківської області;

на Куп’янському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Гергіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка;

на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області;

на Запорізькому противник штурмових дій теж не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області;

у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

Також окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.