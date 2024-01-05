Цього місяця вона мала святкувати своє 28-річчя.

Через російський обстріл Києва 29 грудня загинула українська футболістка Вікторія Котлярова.

Фото: Facebook/Жіночий футбол України УАФ UAF Women's football Вікторія Котлярова

Про це повідомив у фейсбуці Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Котлярова грала на позиції півзахисниці. Вона виступала за клуби «Спартак» (Чернігів), «Атекс» (Київ) та «Ятрань» (Умань). Також захищала кольори збірної Київського університету імені Бориса Грінченка.

Цього місяця футболістка мала святкувати своє 28-річчя. Через російський обстріл загинула також її мати Людмила.