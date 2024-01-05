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Через російський обстріл Києва 29 грудня загинула українська футболістка Вікторія Котлярова

Цього місяця вона мала святкувати своє 28-річчя.

Через російський обстріл Києва 29 грудня загинула українська футболістка Вікторія Котлярова

Через російський обстріл Києва 29 грудня загинула українська футболістка Вікторія Котлярова.

Вікторія Котлярова
Фото: Facebook/Жіночий футбол України УАФ UAF Women's football
Вікторія Котлярова

Про це повідомив у фейсбуці Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Котлярова грала на позиції півзахисниці. Вона виступала за клуби «Спартак» (Чернігів), «Атекс» (Київ) та «Ятрань» (Умань). Також захищала кольори збірної Київського університету імені Бориса Грінченка.

Цього місяця футболістка мала святкувати своє 28-річчя. Через російський обстріл загинула також її мати Людмила.

  • Вночі і вранці 29 грудня РФ влаштувала наймасованішу повітряну атаку на Україну. Ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА.
  • 30 грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість жертв сягнула 39, 159 людей були поранені.
  • 3 січня КМВА повідомила, що кількість жертв унаслідок удару по Києву зросла до 30.
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