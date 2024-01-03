Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 30

У лікарні померла ще одна людина, поранена внаслідок удару росіян по Києву 29 грудня.
Станом на зараз загинули вже 30 мешканців Києва, ще 29 були поранені. Про це повідомили в КМВА.
"Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
- Того дня росіяни вчинили наймасованіший повітряний удар по Україні. Однією з цілей став Київ, де ворог влучив у декілька об'єктів, ще низка будівель була пошкоджена від падіння уламків.
- Масштабних руйнувань зазнав Шевченківський район столиці. Там рятувальники досі розбирають завали.