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Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 30

У лікарні помер один із поранених.

Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 30
Фото: EPA/UPG

У лікарні померла ще одна людина, поранена внаслідок удару росіян по Києву 29 грудня.

Станом на зараз загинули вже 30 мешканців Києва, ще 29 були поранені. Про це повідомили в КМВА.

"Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

  • Того дня росіяни вчинили наймасованіший повітряний удар по Україні. Однією з цілей став Київ, де ворог влучив у декілька об'єктів, ще низка будівель була пошкоджена від падіння уламків. 
  • Масштабних руйнувань зазнав Шевченківський район столиці. Там рятувальники досі розбирають завали.
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