Кількість жертв унаслідок удару по Києву 29 грудня зросла до 30

У лікарні помер один із поранених.

У лікарні померла ще одна людина, поранена внаслідок удару росіян по Києву 29 грудня.

Станом на зараз загинули вже 30 мешканців Києва, ще 29 були поранені. Про це повідомили в КМВА.

"Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення", – йдеться у повідомленні.