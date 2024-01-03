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​Сили оборони знищили ще 680 російських окупантів і збили 73 крилаті ракети та 36 дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 361 500 військових.

​Сили оборони знищили ще 680 російських окупантів і збили 73 крилаті ракети та 36 дронів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 361 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 361500 (+680) осіб
  • танків - 5990 (+0)
  • бойових броньованих машин - 11107 (+7) 
  • артилерійських систем - 8546 (+15) 
  • РСЗВ - 945 (+0) 
  • засоби ППО - 629 (+3)
  • літаків - 329 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36)
  • крилаті ракети - 1783 (+73)
  • кораблі / катери - 23 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26)
  • спеціальна техніка - 1298 (+14).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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