​Сили оборони знищили ще 680 російських окупантів і збили 73 крилаті ракети та 36 дронів

Загалом Росія вже втратила в Україні 361 500 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 680 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 361 500 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 361500 (+680) осіб

танків - 5990 (+0)

бойових броньованих машин - 11107 (+7)

артилерійських систем - 8546 (+15)

РСЗВ - 945 (+0)

засоби ППО - 629 (+3)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6748 (+36)

крилаті ракети - 1783 (+73)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11391 (+26)

спеціальна техніка - 1298 (+14).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.