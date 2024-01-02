Росія знову обстрілює Харків

Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.