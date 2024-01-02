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Росія знову обстрілює Харків

Росіяни влучили поряд з житловим будинком. 

Росія знову обстрілює Харків
Фото: скрін відео

Ввечері 2 січня російська окупаційна армія завдала удару по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців”, - написав Терехов.

Мер Харкова уточнив, що росіяни влучили поряд з житловим будинком. 

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Внаслідок обстрілу вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.  

  • Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.

  • Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами".  Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки).
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