Росія знову обстрілює Харків

Ввечері 2 січня російська окупаційна армія завдала удару по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців”, - написав Терехов.
Мер Харкова уточнив, що росіяни влучили поряд з житловим будинком.
Внаслідок обстрілу вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється.
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Окупанти вдарили по центру Харкова під час масованої ракетної атаки на Україну. Загалом ворог випустив близько 99 ракет, з них вдалося збити понад 70: усі 10 "кинджалів", усі три "Калібри" і 59 із 70 ракет типу Х.
- Ударів по Харкову росіяни завдали "Іскандерами". Наразі відомо про загиблу жінку. Ще 52 громадян постраждали – усі цивільні. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років (чотири хлопчика і дві дівчинки).