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Українські захисники знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки “Ястреб-АВ”

Російську техніку знищили вогнем HIMARS.

Українські захисники знищили новітній російський комплекс артилерійської розвідки “Ястреб-АВ”
Фото: Скріншот з відео

Екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив на Південному напрямку комплекс артилерійської розвідки 1К148 “Ястреб-АВ” російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Оператори ССО та підрозділ Сил оборони 140 ОРБ скоригували по комплексу артилерійської розвідки росіян вогонь HIMARS.

Українські захисники влучним вогнем знищили комплекс “Ястреб-АВ” росіян.

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В ССО нагадали, що “Ястреб-АВ” вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, його використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. 

Комплекс здатний відстежувати траєкторію ракет противника і обчислити точні координати позицій його артилерії. Потім ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

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