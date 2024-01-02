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Російська армія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб'єкт та підприємство

Ворог застосував дрони та артилерію.

Російська армія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб'єкт та підприємство
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. Через атаку пошкоджені енергооб'єкт і транспортне підприємство. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

У Криворізькому районі росіяни вдарили ракетою по території одного з підприємств. Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, ворог завдав 6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. Обстрілів зазнали Червоногригорівська, Покровська сільська та Марганецька громади. 

Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування у Нікополі. 

"За уточненою інформацією, загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт", — зазначив Лисак.

  • 2 січня вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Зокрема, на столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". 
  • Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
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