Російська армія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб'єкт та підприємство

Сьогодні російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. Через атаку пошкоджені енергооб'єкт і транспортне підприємство.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Криворізькому районі росіяни вдарили ракетою по території одного з підприємств. Наслідки атаки уточнюються.
Крім того, ворог завдав 6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. Обстрілів зазнали Червоногригорівська, Покровська сільська та Марганецька громади.
Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування у Нікополі.
"За уточненою інформацією, загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт", — зазначив Лисак.
- 2 січня вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. Зокрема, на столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали".
- Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".