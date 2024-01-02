Російська армія атакувала Дніпропетровщину: пошкоджені енергооб'єкт та підприємство

Сьогодні російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. Через атаку пошкоджені енергооб'єкт і транспортне підприємство.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Криворізькому районі росіяни вдарили ракетою по території одного з підприємств. Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, ворог завдав 6 артобстрілів та стільки ж ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. Обстрілів зазнали Червоногригорівська, Покровська сільська та Марганецька громади.

Внаслідок обстрілів є постраждалі та руйнування у Нікополі.

"За уточненою інформацією, загалом понівечені 19 приватних будинків. Зайнялася господарська споруда – пожежу рятувальники загасили.Також у районі пошкоджень зазнали транспортне підприємство та енергетичний об’єкт", — зазначив Лисак.