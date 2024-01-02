Україні вдалося повернути з Росії ще одного депортованого юнака

Хлопця ще у 2022 році вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під Москву.

До України повернувся ще один депортований юнак.

"17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування", – повідомили у Мінреінтеграції.

Також у відомстві зазначили, зараз Олександр вже у Києві.

"За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", – йдеться у повідомленні.

До слова, він п’ятий із групи, кого вдалося повернути.