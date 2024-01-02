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Україні вдалося повернути з Росії ще одного депортованого юнака

Хлопця ще у 2022 році вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під Москву.

Україні вдалося повернути з Росії ще одного депортованого юнака
Фото: EPA/UPG

До України повернувся ще один депортований юнак.

"17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування", – повідомили у Мінреінтеграції.

Також у відомстві зазначили, зараз Олександр вже у Києві. 

"За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", – йдеться у повідомленні. 

До слова, він п’ятий із групи, кого вдалося повернути. 

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