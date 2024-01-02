Україні вдалося повернути з Росії ще одного депортованого юнака

До України повернувся ще один депортований юнак.
"17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування", – повідомили у Мінреінтеграції.
Також у відомстві зазначили, зараз Олександр вже у Києві.
"За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", – йдеться у повідомленні.
До слова, він п’ятий із групи, кого вдалося повернути.
- Українська розвідка повідомила, що щонайменше 11 тисяч українських дітей утримують у 43 російських "таборах перевиховання".
- У грудні вдалося повернути трьох неповнолітніх: двох вивезли з ТОТ, третю дитину забрали з Росії.
- Також стало відомо, що команді Save Ukraine вдалося повернути ще трьох українських дітей з окупованих територій. Таким команда завершила 14 рятувальну місію, впродовж якої врятували 14 дітей, семеро з яких — це діти, позбавлені батьківського піклування.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства. В подальшому ці діти будуть депортовані.