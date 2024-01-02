Їх зламали російські спецслужби, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

Служба безпеки України встановила адреси і демонтувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки Росії 2 січня.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Російські спецслужб зламали дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був розташований на балконі багатоквартирного будинку. Його використовувало місцеве ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Проте внаслідок хакерського зламу РФ отримала віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби країни-агресора змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.

Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблкували в одному з житлових комплексів Києва. Жителі використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, зокрема, об’єктів критичної інфраструктури.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер росіяни збирали дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

За всіма фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб РФ вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Спецслужба також закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.

Як Росія отримує дані з камер відеоспостереження в Україні