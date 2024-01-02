Служба безпеки України встановила адреси і демонтувала вебкамери, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки Росії 2 січня.
Про це йдеться на сайті СБУ.
Російські спецслужб зламали дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.
За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв був розташований на балконі багатоквартирного будинку. Його використовувало місцеве ОСББ для моніторингу прибудинкової території.
Проте внаслідок хакерського зламу РФ отримала віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби країни-агресора змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.
Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.
Інший пристрій зовнішнього спостереження заблкували в одному з житлових комплексів Києва. Жителі використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом.
Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, зокрема, об’єктів критичної інфраструктури.
За наявною інформацією, за допомогою цих камер росіяни збирали дані для підготовки і коригування ударів по Києву.
За всіма фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб РФ вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.
Спецслужба також закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ: t.me/stop_russian_war_bot.
Як Росія отримує дані з камер відеоспостереження в Україні
- У розслідуванні "Схем" журналісти зі спеціалістами з кібербезпеки провели експеримент. Він показав, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача потрапляє на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.
- Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Її клієнтами є, Яндекс і федеральний канал "Звезда", а також "Вконтакті". Також "Диджитал Нетворк" офіційно надавала послуги з підключення інтернету з 2015 по 2017 Центру захисту інформації та спеціального зв’язку ФСБ.
- Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них - ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.
- Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022 року.
- Після виходу розслідування глава МВСУ Ігор Клименко заявив, що його відомство перевірить інформацію про те, чи справді тисячі камер відеоспостереження по всій Україні могли передавати дані на сервери в Росії роками.