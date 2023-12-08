"Схеми": МВС перевірить інформацію, чи справді камери відеоспостереження по всій Україні передавали дані в РФ

Міністерство внутрішніх справ перевірить інформацію розслідування "Схем", чи справді тисячі камер відеоспостереження по всій Україні могли передавати дані на сервери в Росії роками.

Про це заявив в етері телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, питання встановлення камер слід адресувати не лише спецслужбам, а й комунальникам, адже мова йде про відеоспостереження на вулицях міст, державних і приватних об’єктах.

"Звичайно, це недопустимо, коли будь-яка камера, навіть гіпотетично, може бути підключена і передавати інформацію, тим паче під час війни, в будь-яку країну", – сказав Клименко.

Міністр анонсував комплексну перевірку, до якої залучать зокрема, представників військових адміністрацій (технічний персонал). Такод Клименко додав, що "в найближчий час ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, в тому числі, з відеокамер" і запевнив, що у тих системах фіксації на автошляхах, які адмініструє його відомство, немає таких вразливостей.

Що передувало цієї заяві міністра Клименка