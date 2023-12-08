"Схеми": МВС перевірить інформацію, чи справді камери відеоспостереження по всій Україні передавали дані в РФ

Міністерство внутрішніх справ перевірить інформацію розслідування "Схем", чи справді тисячі камер відеоспостереження по всій Україні могли передавати дані на сервери в Росії роками.
Про це заявив в етері телемарафону міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, питання встановлення камер слід адресувати не лише спецслужбам, а й комунальникам, адже мова йде про відеоспостереження на вулицях міст, державних і приватних об’єктах.
"Звичайно, це недопустимо, коли будь-яка камера, навіть гіпотетично, може бути підключена і передавати інформацію, тим паче під час війни, в будь-яку країну", – сказав Клименко.
Міністр анонсував комплексну перевірку, до якої залучать зокрема, представників військових адміністрацій (технічний персонал). Такод Клименко додав, що "в найближчий час ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, в тому числі, з відеокамер" і запевнив, що у тих системах фіксації на автошляхах, які адмініструє його відомство, немає таких вразливостей.
Що передувало цієї заяві міністра Клименка
- У розслідуванні "Схем" журналісти зі спеціалістами з кібербезпеки провели експеримент. Він показав, що відео з тисяч камер відеоспостереження, встановлених по всій Україні, за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача потрапляє на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з ФСБ.
- Йдеться про фірму "Диджитал Нетворк". Її клієнтами є, Яндекс і федеральний канал "Звезда", а також "Вконтакті". Також "Диджитал Нетворк" офіційно надавала послуги з підключення інтернету з 2015 по 2017 Центру захисту інформації та спеціального зв’язку ФСБ.
- Камери з цим російським софтом останні 20 років масово закуповували і встановлювали державні та приватні підприємства України. Серед них - ЧАЕС, Адміністрація морських портів, "Нова пошта", "Велика кишеня". Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.
- Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022 року.