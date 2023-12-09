Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Куп’янська, – Синєгубов (оновлено)

Жінкам було 67 та 71 рік. Також поранення отримав 33-річний чоловік.

Росіяни вчергове вдарили по Харківщині.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У прокуратурі зазначили, що чоловік перебуває у тяжкому стані у лікарні.

Фото: Олег Синєгубов

Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.

На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.