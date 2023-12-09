Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Куп’янська, – Синєгубов (оновлено)

Росіяни вчергове вдарили по Харківщині.
"Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп'янськ загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У прокуратурі зазначили, що чоловік перебуває у тяжкому стані у лікарні.
Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня.
На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці.
- В ніч на 8 грудня РФ завдала шести ударів по Харкову і обстріляла Куп'янський район. Пошкоджено будинки, горіли квартири.
- Мешканців Козачої Лопані, що на Харківщині, закликають виїжджати з населеного пункту бодай на зимовий період.