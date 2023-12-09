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Внаслідок чергового обстрілу Херсона поранення дістали двоє мирних жителів

Постраждалу госпіталізували.

Внаслідок чергового обстрілу Херсона поранення дістали двоє мирних жителів
Фото: Інна Варениця

Внаслідок чергового обстрілу Дніпровського району Херсона російськими окупантами, поранення отримала місцева мешканка та 29-річний чоловік, — повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Під час нещодавнього ворожого обстрілу в Дніпровському районі Херсона було поранено жінку. Наразі її госпіталізовано в стані середньої тяжкості ", — пише Мрочко.

Також поранення отримав 29-річний чоловік. Його стан оцінюється як легкий. Наразі травмований дообстежується у лікарні.

Російська армія б'є по цивільних Херсонської області щодня, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога. У жовтні Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області. 

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