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Росіяни атакували безпілотником Берислав. Є жертви

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

Росіяни атакували безпілотником Берислав. Є жертви
Фото: ДСНС

У суботу вранці окупаційні війська завдали ударів з безпілотника по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина. Ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомили у Херсонській ОВА .

За інформацією очільника ОВА, Олександра Прокудіна, постраждалому надають медичну допомогу. 

"російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника.  Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення. Потерпілому надається медична допомога", повідомив він.

У жовтні російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб.

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