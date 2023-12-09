Росіяни атакували безпілотником Берислав. Є жертви

Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

У суботу вранці окупаційні війська завдали ударів з безпілотника по місту Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки загинула людина. Ще одна людина зазнала поранень. Про це повідомили у Херсонській ОВА .

За інформацією очільника ОВА, Олександра Прокудіна, постраждалому надають медичну допомогу.

"російська армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення. Потерпілому надається медична допомога", повідомив він.

У жовтні російські військові обстріляли з авіації Херсонську область. По Бериславу ворог випустив 10 бомб.