За час окупації з Криму примусово депортували 100 тисяч українців, – ISW

За час окупації Криму росіяни примусово депортували 100 тисяч українців, які жили на півострові, замість цього окупаційна влада заселила 800 тисяч росіян. Про це йдеться в інформації Українська Гельсінської спілки з прав людини, – пише ISW.

Російські окупанти продовжують спроби штучно змінити демографічний склад окупованої України. Українська Гельсінська спілка з прав людини повідомила 6 грудня, що російська влада переселила до 800 000 російських громадян в окупований Крим і змусила близько 100 000 українських громадян покинути Крим", – ідеться у повідомленні.

Ключовими елементами політики окупантів, яка змінила демографію, було: пільгове іпотечне кредитування, переміщення російських військових, правоохоронців, державних, медичних та освітніх працівників, суддів та їхніх родин, видворення українців на материкову частину України та стимулювання переїзду українців на російську територію.

Російська влада наразі намагається заохотити росіян переселятися в окупований Крим через високу інтенсивність бойових дій поблизу Криму.

За інформацією аналітиків Гельсінської спілки, ідентичну політику РФ проводить на інших окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення.

Але на цей момент колонізаційна політика є не настільки успішною як в Криму, оскільки інтенсивність бойових дій не дозволяє мотивувати цивільних росіян масово переміщатися на окуповані території.