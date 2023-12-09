Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Помер актор та військовослужбовець Василь Кухарський
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Росія випустила по Україні 19 крилатих ракет, – Ігнат
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
Міліціонер, борець з наркотиками, кандидат у президенти, нардеп, зрадник, засуджений. Як жив і помер Ілля Кива
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
ГоловнаСуспільствоЖиття

Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни, – Клименко

Комісія ТЕБ та НС вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни, – Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

Під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві вирішили впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У звʼязку із закриттям підземки, основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися", – пише Ігор Клименко. 

Міністр МВС вніс пропозицію щодо впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. 

"Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилені патрулі", – додає Клименко. 

Детальніше про зміни у русі транспорту повідомлять у Департаменті патрульної поліції.

Що передувало: 

8 грудня у КМДА повідомили, що рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”. Обмеження на ділянці "Теремки" – "Деміївська" ввели у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies