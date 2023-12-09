Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни, – Клименко

Комісія ТЕБ та НС вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Під час засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві вирішили впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У звʼязку із закриттям підземки, основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися", – пише Ігор Клименко.

Міністр МВС вніс пропозицію щодо впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

"Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилені патрулі", – додає Клименко.

Детальніше про зміни у русі транспорту повідомлять у Департаменті патрульної поліції.

Що передувало:

8 грудня у КМДА повідомили, що рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”. Обмеження на ділянці "Теремки" – "Деміївська" ввели у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.