Шмигаль чекає на доповідь Кличка з приводу підтоплення Київського метрополітену

Прем'єр вважає, що до підтоплення призвели дії чи бездіяльність київської влади.

Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має стратегічне значення нее лише як транспортна артерія, а й як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей.

Про це повідомив голова уряду України Денис Шмигаль.

“Через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів “синьої” гілки столичного метро. Це матиме безпосередній вплив на безпеку киян”, - наголосив прем'єр.

Денис Шмигаль доручив завтра, 9 грудня, провести засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

В ній мають взяти участь віцепрем’єр-міністр ОлександраКубраков, міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук, начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Також Денис Шмигаль очікує на присутність голови КМДА Віталія Кличка з детальною доповіддю з цього питання.

Що передувало цій заяві