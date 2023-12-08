У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранена жінка

У прибережних районах Херсона чути вибухи, російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він також зазначив, що внаслідок обстрілу у Дніпровському районі Херсона є поранена. Жінка 46 років отримала травму голови, їй надали медичну допомогу.
Також після обстрілу у Херсоні в деяких районах виникли перебої з електрикою.
Що відомо про російські обстріли Херсона
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Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Загинули двоє людей, ще одна людина поранена.
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Російська армія б'є по цивільних Херсонської області щодня. Для того, аби убезпечити людей і максимально відсунути ворога, Сили оборони закріпилися на деяких ділянках лівого берега Херсонської області. Ворог намагається вибити захисників із займаних позицій і при цьому не припиняє ударів по вільній частині області.
- У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.