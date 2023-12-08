У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранена жінка

Також у місті є перебої зі світлом.

У прибережних районах Херсона чути вибухи, російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілу у Дніпровському районі Херсона є поранена. Жінка 46 років отримала травму голови, їй надали медичну допомогу.

Також після обстрілу у Херсоні в деяких районах виникли перебої з електрикою.

Що відомо про російські обстріли Херсона