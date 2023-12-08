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Правоохоронці розслідують підтоплення тунелів Київського метрополітену

Досудове розслідування ведеться за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Правоохоронці розслідують підтоплення тунелів Київського метрополітену
Ілюстративне фото
Фото: tov-tob.livejournal.com

Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

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Під час досудового розслідування слідчі та прокурори дослідять обставини, які призвели до підтоплення. В межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП “Київський метрополітен” і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями “Деміївська” та “Либідська” в поймі річки Либідь.

Як раніше повідомлялось, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закрили на час ремонту перегінного тунелю. Спочатку в КМДА повідомили, що закриття відбудеться 9 грудня, але потім сказали, що зробили це вже сьогодні.

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