У Києві відбулося перше засідання Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей.

Президент Володимир Зеленський, який виступив перед учасниками коаліції, назвав депортацію українських дітей "чіткою геноцидною політикою Росії".

"Насильницька депортація – це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. Дітей не просто вивозять з окупованої території України - Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок з Україною, з рідними, близькими. Дітей вчать брехні про Україну. Дітей вчать ненавидіти Україну", - сказав Зеленський.

Він додав, що цей злочин Росії "не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії".

"Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", - зазначив глава держави.

Зеленський закликав учасників збільшувати коаліцію держав задля повернення викрадених дітей.

За даними Офісу Президента, у першій зустрічі Міжнародної коаліції взяли участь у відеоформаті й наживо лідери країн світу, представники іноземних урядів і парламентів, міжнародні правозахисники, громадські та культурні діячі.

На зустрічі була представлена Декларація коаліції з повернення незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей до України, яка є відкритою для приєднання держав і міжнародних організацій.

Згідно з документом, сторони погоджуються застосовувати всі можливі зусилля для повернення до України дітей, які були незаконно депортовані Росією, а також підтримувати процес їх возз'єднання із сім'ями та розміщення в сімейних умовах. Також документ передбачає надання всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям і їхнім родинам, які постраждали від депортації.

Крім того, йдеться про підтримку міжнародних зусиль щодо притягнення до відповідальності тих, хто організував незаконну депортацію та переміщення українських дітей.

Як світ реагує на викрадення Росією українських дітей