Новий дедлайн від Путіна: російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Купʼянськ до президентських виборів

У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни.

""Кремль, можливо, доручив російським військовим захопити Авдіївку та, можливо, Куп’янськ, до березня 2024 року, щоб посприяти успіху Володимира Путіна на президентських виборах. Оголошення Путіна про висування своєї кандидатури на посаду президента у військовій обстановці вказує на те, що його кампанія може зосередитися на війні Росії в Україні більше, ніж раніше оцінював ISW", — ідеться у зведенні аналітиків.

Заяву Путіна використовують для переконання великої групи виборців у тому, що російські військові підтримують чинного президента.

Вибори у РФ:

У липні 2020 року Путін підписав указ про зміни до Конституції, які дозволять йому обійняти президентську посаду ще на два терміни.

Президентський термін в Росії − шість років, тож Путін, якщо доживе, зможе залишатися президентом до 2036 року. Тоді йому буде 83 роки.

В американському Інституті вивчення війни ще у жовтні заявляли, що основною ідеологічною лінією кампанії Путіна стане Росія як "сім’я сімей", на яку нападають її вороги. Також зазначається, що Путін обговорюватиме війну в Україні "рівно стільки, скільки потрібно".

Наприкінці листопада у Міноборони України повідомили, що на окупованих РФ територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”.

Росія, готуючись до виборів, також розпочала останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю.

Зазначимо, чергові вибори президента Росії призначено на 17 березня 2024 року.