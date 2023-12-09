Внаслідок ворожих обстрілів у Запорізькій області загинула людина

Впродовж минулої доби під ворожим вогнем 17 населених пункті Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинула жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашисти атакували безпілотниками Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку й Степове, під РСЗВ-обстрілом опинився Степногірськ. 59 артударів прийшлися по території прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя , Залізничного, Новодарівки, Левадного, Лук'янівського, Білогір'я, Полтавки, Кам'янського, П'ятихаток та Лобкового", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок артобстрілу загинула 56-річна жителька Степногірська. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Що відомо про обстріли Запоріжжя:

Внаслідок удару по Степногірську 29 листопада загинула жінка, ще двоє людей поранені. Також двоє людей отримали поранення внаслідок удару по Запоріжжю.5 грудня росіяни завдали 157 ударів із різних видів зброї по населених пунктах Запоріжжя.У МАГАТЕ заявили, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.