Головне за п’ятницю, 8 грудня: бої під Авдіївкою, підтоплення тунелів столичного метрополітену, ухвалення Радою низки законів

77 бойових зіткнень, ворожі обстріли, перше засідання Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей. Яким запам’ятається 653-й день повномасштабної війни.

Руїни будинку після ракетної атаки Росії на Новогродівку 30 листопада

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 77 бойових зіткнень.

За добу Росія завдала 27 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони відбили низку атак окупантів. Зокрема на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 32 атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 грудня – в нашій новині.

Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета у Новогродівці 30 листопада.

Один зі знайдених на місці обстрілу фрагментів тіла належить 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Особу загиблої вже встановили за допомогою ДНК-аналізу.

Раніше правоохоронці ідентифікували її чоловіка та 8-річну доньку.

За інформацією поліції, після ворожої атаки першою знайшли дитину – її впізнала бабуся. Щоб розшукати батьків, рятувальники і правоохоронці двічі обстежили понад 500 тонн будівельного сміття. До пошуків залучали кінологів зі службовими собаками.

"Після ретельного огляду на місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Ідентифікувати і батька, і матір поліцейським вдалося лише завдяки ДНК-тесту. Співробітники відділу криміналістичного забезпечення ГУНП в Донецькій області за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C по вилучених біологічних зразках встановили особу жінки", - йдеться в повідомленні поліції Донецької області..

Загалом російська ракета забрала життя п'ятьох осіб.

У Києві відбулося перше засідання Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей.

Президент Володимир Зеленський, який виступив перед учасниками коаліції, назвав депортацію українських дітей "чіткою геноцидною політикою Росії", додавши, що цей злочин Росії "не щось безсистемне, а організована робота державної системи".

"Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", - зазначив глава держави.

Більше інформації – в новині.

Рада підтримала в цілому збільшення складу НАБУ на 300 осіб.

Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Ще одним таким законом є ухвалений Радою в цілому законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби.

Парламент ухвалив у цілому також закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи і закон про незалежність САП.

Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Під час досудового розслідування слідчі та прокурори дослідять обставини, які призвели до підтоплення. В межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП “Київський метрополітен” і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями “Деміївська” та “Либідська” в поймі річки Либідь.

Сьогодні рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" закрили на час ремонту перегінного тунелю. Спочатку в КМДА повідомили, що закриття відбудеться 9 грудня, але потім сказали, що зробили це вже сьогодні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!