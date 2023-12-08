Рада підтримала в цілому збільшення складу НАБУ на 300 осіб

Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада підтримала в другому читанні (в цілому) законопроєкт 10203-1 щодо збільшення складу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на 300 осіб.

“За” проголосували 332 нардепи.

Таким чином штат відомства буде збільшено до 1000 осіб. Це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років.

Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.