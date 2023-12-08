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Рада підтримала в цілому збільшення складу НАБУ на 300 осіб

Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Рада підтримала в цілому збільшення складу НАБУ на 300 осіб
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада підтримала в другому читанні (в цілому) законопроєкт 10203-1 щодо збільшення складу Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) на 300 осіб. 

“За” проголосували 332 нардепи. 

Таким чином штат відомства буде збільшено до 1000 осіб. Це буде відбуватися поетапно: на 100 осіб протягом трьох наступних років. 

Цей закон є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС.

  • У середині листопада Кабмін погодив євроінтеграційний законопроєкт про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб. Також урядовці підтримали виключення окремих положень із закону про запобігання корупції, які зменшують ефективність механізму декларування активів.
  • У кінці листопада Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала майже всі рекомендації для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Про початок процесу вступу України до ЄС повідомлять після саміту європейських лідерів у Брюсселі.
  • Раніше стало відомо, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що нашій державі ще слід попрацювати над певними реформами включно з антикорупційною. 
  • Також Єврокомісія у своєму звіті наголосила на необхідності ухвалення законопроєкту про прозорий конкурс на директора Бюро економічної безпеки та працівників, перезавантаження та підзвітність органу.
  • Нещодавно Угорщина знову виступила проти початку перемовин про вступ України до ЄС.На думку Віктора Орбана, пропозиція Євросоюзу щодо вступу Києва до блоку є "необґрунтованою та погано підготовленою". Раніше прем'єр Угорщини заявив, що Євросоюзу спочатку треба підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ. 
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