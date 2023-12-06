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Голова Офісу президента Єрмак провів телефонну розмову з головою МЗС Угорщини Сіярто

Співрозмовники обговорили можливість зустрічі президента Зеленського та голови уряду Угорщини Віктора Орбана.

Голова Офісу президента Єрмак провів телефонну розмову з головою МЗС Угорщини Сіярто
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Єрмак та Сіярто обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції.

“Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання”, – зазначив Андрій Єрмак.

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Він наголосив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Це засідання має відбутись 14–15 грудня.

Також співрозмовники обговорили можливість зустрічі президента Зеленського та голови уряду Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Що передувало цій розмові:

  • Рішення про приєднання нової країни до ЄС вимагає схвалення всіх 27 членів блоку, і Будапешт зараз розглядається як основна перешкода.

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