Голова Офісу президента Єрмак провів телефонну розмову з головою МЗС Угорщини Сіярто

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Єрмак та Сіярто обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції.

“Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов’язання”, – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна розраховує на позитивне рішення грудневого засідання Європейської ради щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Це засідання має відбутись 14–15 грудня.

Також співрозмовники обговорили можливість зустрічі президента Зеленського та голови уряду Угорщини Віктора Орбана. Вони домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Що передувало цій розмові:

Владна партія Угорщини внесла до парламенту резолюцію, в якій закликає уряд не підтримувати початок переговорів про вступ України в ЄС, оскільки Будапешт посилює тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС 14-15 грудня і знову написав лист до президента Європейської ради Шарля Мішеля з вимогою зняти питання щодо вступу України до ЄС з порядку денного.

Керівник уряду Угорщини раніше заявляв, що Євросоюзу спочатку потрібно підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на термін від 5 до 10 років, а не починати переговори про повноцінний вступ.