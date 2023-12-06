Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем, –Кліменков

Заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков розповів про реорганізацію сфери закупівель у відомстві під час виступу на Всеукраїнському антикорупційному форумі «Доброчесність — майбутнє української державності», – пише пресслужба Міноборони.

«Ми координуємо роботу разом з Національною агенцією зі запобігання корупції. Тому створили Управління з формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони. Також вже на повну працюють дві наші Агенції (тилу та озброєння). Ми запустили Департамент політики закупівель. Він координуватиме фінансову діяльність Агенцій, розроблятиме нормативно–правові акти. Ми будуємо нову архітектуру закупівель без жодної можливості для корупційних схем», — зазначив Дмитро Кліменков.

Заступник наголосив, що Міністерство оборони виконує Державну антикорупційну програму. Зокрема, спільно з НАЗК вже готуються певні зміни, аби врахувати низку безпекових факторів. Вони пов’язані з тим, що Міноборони не може відкрито закуповувати озброєння.

Закупівля озброєння:

У травні цього року в Міноборони повідомили, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель.