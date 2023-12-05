Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Викривачі корупції: як це працює
Викривачі корупції: як це працює
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
PISA-2022. Найнижчі результати українські учні показали в читанні, найвищі — в природничо-наукових дисциплінах
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
Міста України: захід — промисловий, а схід — без інвестицій?
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Забудова Екопарку Осокорки: хто бездіє і чому це може спричинити нові сутички й протести?
Бізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ПозиціяБізнес має дуже серйозні проблеми з кадрами, – інвестбанкір Мазепа
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Нідерландів навчання пілотів на F-16 і постачання боєприпасів

Також ішлося про підготовку до грудневого засідання Європейської ради.

Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Нідерландів навчання пілотів на F-16 і постачання боєприпасів
Володимир Зеленський і Ганке Брейнс Слот
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", – наголосив Зеленський.

Президент поінформував главу МЗС Нідерландів про ситуацію на фронті й стратегічні цілі у відсічі агресії Росії. Співрозмовники обговорили пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

Крім того, ішлося про функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.

Також Президент і міністерка приділили увагу реалізації української формули миру, зокрема, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Також ішлося про подальші кроки у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і євроінтеграцію нашої держави і підготовку до грудневого засідання Європейської ради. 

Як Нідерланди підтримують Україну

  • Минулого місяця стало відомо, що Нідерланди направлять додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни
  • Також країна відправила свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. До речі, Нідерланди планують передати Україні першу партію F-16 у 2024 році.
  • На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник ОПУ Андрій Єрмак розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.
  • Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Рютте пообіцяв допомогти з патрульними катерами. 
  • У жовтні під час візиту до Одеси прем'єр Нідерландів анонсував додаткові ракети Patriot для України.
  • Водночас у Нідерландах формує новий уряд ультраправа партія, яку очолює Ґерт Вілдерс. Він виступає, зокрема, проти ЄС і підтримки України. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies