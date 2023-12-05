Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Нідерландів навчання пілотів на F-16 і постачання боєприпасів

Також ішлося про підготовку до грудневого засідання Європейської ради.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", – наголосив Зеленський.

Президент поінформував главу МЗС Нідерландів про ситуацію на фронті й стратегічні цілі у відсічі агресії Росії. Співрозмовники обговорили пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

Крім того, ішлося про функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.

Також Президент і міністерка приділили увагу реалізації української формули миру, зокрема, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.

Також ішлося про подальші кроки у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і євроінтеграцію нашої держави і підготовку до грудневого засідання Європейської ради.

Як Нідерланди підтримують Україну