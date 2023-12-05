Зеленський обговорив із міністеркою закордонних справ Нідерландів навчання пілотів на F-16 і постачання боєприпасів

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, яка перебуває з візитом в Україні.
Про це йдеться на сайті глави держави.
"Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору", – наголосив Зеленський.
Президент поінформував главу МЗС Нідерландів про ситуацію на фронті й стратегічні цілі у відсічі агресії Росії. Співрозмовники обговорили пріоритетні потреби українських захисників, насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм і боєприпасів, а також підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.
Крім того, ішлося про функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.
Також Президент і міністерка приділили увагу реалізації української формули миру, зокрема, підготовці четвертої зустрічі на рівні радників із питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту миру.
Також ішлося про подальші кроки у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і євроінтеграцію нашої держави і підготовку до грудневого засідання Європейської ради.
Як Нідерланди підтримують Україну
- Минулого місяця стало відомо, що Нідерланди направлять додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни
- Також країна відправила свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. До речі, Нідерланди планують передати Україні першу партію F-16 у 2024 році.
- На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник ОПУ Андрій Єрмак розпочав консультації з Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії відповідно до Спільної декларації про підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили захист альтернативних зернових коридорів. Рютте пообіцяв допомогти з патрульними катерами.
- У жовтні під час візиту до Одеси прем'єр Нідерландів анонсував додаткові ракети Patriot для України.
- Водночас у Нідерландах формує новий уряд ультраправа партія, яку очолює Ґерт Вілдерс. Він виступає, зокрема, проти ЄС і підтримки України.