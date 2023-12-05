Російська армія атакувала Дніпропетровщину артилерією та безпілотниками

Внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Сьогодні, 5 грудня, російські війська обстрілювали Нікопольщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Для обстрілів російські окупанти використовували важку артилерію, дрони-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА.

Російська армія завдала ударів по Нікополю і Марганецькій громаді.

У Нікополі обстрілом пошкоджена дев’ятиповерхівка, понівечені будівлі та транспорт адміністративного закладу.

Також від обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

На щастя, від обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, російська армія атакує Дніпропетровщину майже щодня. Переважно окупанти атакують Нікопольський район. Від російських обстрілів страждають заклади освіти, комунальні підприємства та житлові будинки.