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Уже вісім осіб постраждали від російських обстрілів Херсона

Серед них - четверо медиків.

Уже вісім осіб постраждали від російських обстрілів Херсона
Фото: EPA/UPG

Через російську агресію у Херсоні станом на 19.00 5 грудня постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, дві людини загинули після ранкового обстрілу. Ще шестеро поранені, мають травми різного ступеня тяжкості. З-поміж них легко травмовані четверо медичних працівників.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня

  • Російська армія відкрила вогонь по Херсону зранку. Спершу повідомили про двох загиблих - чоловіка та жінку.
  • Згодом Офіс Генпрокурора додав, що один житель отримав важкі поранення.
  • Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що серед загиблих - волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко.
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