Уже вісім осіб постраждали від російських обстрілів Херсона

Через російську агресію у Херсоні станом на 19.00 5 грудня постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, дві людини загинули після ранкового обстрілу. Ще шестеро поранені, мають травми різного ступеня тяжкості. З-поміж них легко травмовані четверо медичних працівників.

Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня