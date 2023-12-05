Уже вісім осіб постраждали від російських обстрілів Херсона

Через російську агресію у Херсоні станом на 19.00 5 грудня постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, дві людини загинули після ранкового обстрілу. Ще шестеро поранені, мають травми різного ступеня тяжкості. З-поміж них легко травмовані четверо медичних працівників.
Що відомо про обстріли Херсона 5 грудня
- Російська армія відкрила вогонь по Херсону зранку. Спершу повідомили про двох загиблих - чоловіка та жінку.
- Згодом Офіс Генпрокурора додав, що один житель отримав важкі поранення.
- Керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що серед загиблих - волонтер організації "Справжні" Руслан Анісенко.