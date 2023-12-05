У Херсоні в міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника, – Прокудін

У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Життя Руслана Анісенко, волонтера організації “Справжні”, трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста”, - йдеться в повідомленні.
Обстріли Херсона
- Сьогодні зранку РФ відкрила вогонь по центру Херсона. Загинули двоє людей, ще одна людина поранена.
- У листопаді Херсон відзначав рік звільнення від російських окупантів. За цей рік ворог фактично щодня бив по обласному центру та інших населених пунктах, руйнуючи те, що вціліло. Про те, як живе Херсон за рік після деокупації, читайте в матеріалі LB.ua.