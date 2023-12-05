У Херсоні в міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника, – Прокудін

Чоловік загинув від російського снаряда, випущеного по центру міста.

У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Життя Руслана Анісенко, волонтера організації “Справжні”, трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста”, - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсона