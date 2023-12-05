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Фінляндія готується почати виробництво артилерійських снарядів для України

Переговори щодо цього уже завершили. 

Фінляндія готується почати виробництво артилерійських снарядів для України
Фото: ОПУ

Фінляндія збирається почати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Очікується, що про остаточне рішення оголосять до Різдва, сказав міністр оборони Антті Хаккянен у інтерв'ю Iltalehti.

Переговори про те, як саме Фінляндія нарощуватиме виробництво великих боєприпасів для України, вже завершили. Це рішення буде прийнято найближчим часом, каже Хаккянен.

"Плани готові. Зараз оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Мета – підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми продовжуємо підвищувати готовність Фінляндії та скандинавського регіону щодо виробництва боєприпасів", – каже Хяккянен.

Фінляндія вкладе в збільшення виробництва боєприпасів десятки мільйонів євро. За словами Хаккянена, Фінляндія зверталася і до НАТО, і до ЄС, особливо до великих європейських держав-членів, щоб вони збільшили допомогу Україні озброєнням.

"Озброєння України – для нас фатальне питання. Головний пріоритет нашого впливу ЄС і НАТО полягає в тому, щоб підштовхнути більші країни, особливо в Європі, збільшити виробництво боєприпасів",  – наголосив Хаккянен.

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