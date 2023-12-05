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СБУ заявила про ліквідацію ще трьох схем для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату

Правоохоронці встановили, що вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта.

СБУ заявила про ліквідацію ще трьох схем для ухилянтів: серед затриманих – керівник районного військкомату
Фото: СБУ

Служба безпеки заявила, що заблокувала ще 3 канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. 

“У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів нелегальних трафіків, серед яких очільник одного з районних військкоматів. За гроші вони пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість таких «послуг» оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та «об’єму гаманця» у клієнта. 

Так, на Львівщині: військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ. Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів. 

В Одесі: ще одну «схему» організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК. 

У Дніпрі: викрито трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

 

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ регулярно викриває нові схеми для ухилянтів від призову до армії. Зокрема, нещодавно в Одесі затримали директора кадрової агенції за підозрою у переправленні ухилянтів до ЄС. Слідство встановило, що для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та «списання» з військового обліку.

Також зазначимо, що на початку листопада Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових. Найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці.

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