Головне за ніч та ранок вівторка, 5 грудня: обстріл Херсона, бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, удар по об'єкту на Львівщині

У ніч на 5 грудня Росія атакувала Україну ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямувала по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ. Загалом зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

У результаті бойової роботи знищено 10 безпілотників в різних регіонах України.

До відбиття повітряного нападу ворога залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Близько 4 ранку російська армія атакувала трьома безпілотниками об'єкт інфраструктури в Львівській області. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно загасили силами працівників.

Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає.

Тактики ударів по енергетичних об'єктах, аби залишити українців без електрики і тепла в холодну пору року, Росія дотримується ще з осені 2022. З настанням холодів ворог активніше став атакувати критичну інфраструктуру по всій території країни.

Львівська область зазнала атаки у ніч на 3 листопада, коли ворог влучив безпілотником в інфраструктурний об'єкт. Минулося без постраждалих.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 73 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1030 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 334 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська армія зранку 5 грудня знову відкрила вогонь по центру Херсона. Повідомлення про обстріл голова ОВА Олександр Прокудін опублікував у Telegram о 9:00.

За попередніми даними, загинули двоє людей, ще одна людина поранена. Ці дані Прокудін навів о 9:47.

Минулої доби ворог бив по області 89 разів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, БпЛА та авіації, в тому числі завдав одного ракетного удару. Унаслідок російських атак загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро поранені. По Херсону ворог випустив 22 снаряди.

Президент Володимир Зеленський виступить зі зверненням до сенаторів в рамках секретного брифінгу щодо війни в Україні. Він говоритиме через захищену лінію відеозв'язку, повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Шумер сказав, що Зеленського запросила виступити адміністрація президента США, а сам сенатор передав це запрошення. Нью-йоркський демократ сказав, що запрошення зробили для того, щоб український президент міг безпосередньо проінформувати всіх сенаторів про те, "що поставлено на карту".

"Сьогодні я повідомляю, що адміністрація Байдена запросила українського президента Зеленського звернутися до сенаторів захищеним відеозв'язком під час нашого секретного брифінгу завтра, щоб ми могли почути прямо від нього, що саме поставлено на карту під час голосування за додатковий законопроєкт про національну безпеку", – сказав він.

Докладніше – в новині.

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